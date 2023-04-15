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Tartışmalı emeklilik reformunu yasalaştırmasına muhalefetten sert tepki

Fransa'da muhalefet, tartışmalı emeklilik reformu tasarısının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yasalaştırılmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:32
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Macron'un tartışmalı emeklilik reformunu yasalaştırmasına muhalefetten sert tepki

Tartışmalı emeklilik reformunu yasalaştırmasına muhalefetten sert tepki
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Tartışmalı emeklilik reformunun Resmi Gazete'de gece yayımlandığını öğrenen Fransız siyasetçiler, sosyal medya hesaplarından Macron'u eleştirdiler.

MUHALEFET, MACRON'U "HIRSIZ" OLARAK NİTELEDİ

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, "Macron, gece Fransa'nın tamamının gözünü korkutmak istedi. Hayat hırsızı!" ifadelerini kullandı.

Melenchon, Macron'un bu adımını "absürt bir kibir gösterisi" olarak niteledi.

LFI Milletvekili Francois Ruffin, "Emmanuel Macron ve çetesi hırsızlar gibi gece yarısı emeklilik yasasını çıkardı çünkü çok iyi biliyorlar ki yaptıkları demokratik soygun." görüşünü paylaştı.

Yeşiller (EELV) Partisi Ulusal Sekreteri Marine Tondelier, reformun gece yasalaştırılmasının provokasyon olduğu yorumunu yaptı.

Tondelier, ülkenin daha önce hiç olmadığı kadar parçalandığını ifade etti.

EELV Milletvekili Sandrine Rousseau, Macron'un bu kararının ülkedeki demokrasiyi tehlikeye attığı değerlendirmesini yaparak, iktidarı sorumsuzlukla suçladı.

Genel İş Sendikasından (CGT) yapılan yazılı açıklamada, Macron'un bu adımıyla, reformu istemeyen milyonlarca insanı hor gördüğü yorumunda bulunuldu.

SÜREÇ

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Konsey, dün yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Fransızlar, ülke genelinde Konseyin kararına tepki göstermek için sokağa inmiş, Paris'teki gösterilerde 100'ün üzerinde kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu tasarı, Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. (AA)

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