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Madenciler 'domuz damı' yöntemiyle bir kişiyi daha kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı bir apartmanın sığınağında bekleyen 8 yaşındaki çocuk, madencilerin domuz damı tahkimatı yöntemiyle yaptıkları çalışmayla 110 saat sonra kurtarıldı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 02:16
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Madenciler 'domuz damı' yöntemiyle bir kişiyi daha kurtardı

Madenciler 'domuz damı' yöntemiyle bir kişiyi daha kurtardı
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Zonguldaklı madenciler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremde kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Armutçuk Mahallesinde 8 katlı bir apartmanın sığınağında bir kişinin olduğunu tespit eden madenciler depremzedeyi kurtarmak için çalışma başlattı. Domuz damı tahkimatıyla 13 saatlik çalışma sonunda isminin Esra olduğu öğrenilen kız çocuğuna ulaşıldı.

Depremden 110 saat sonra kurtarılan Esra, sağlık ekiplerine teslim edilirken Zonguldaklı madencilerin hummalı çalışmaları takdir topluyor. (İHA)

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