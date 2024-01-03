Mado'nun hacı sahibinden gazeteciye küfürlü tehdit. Ne kadar ayıp bir hacıya yakıştı mı?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Mado’ya ait iş yerlerinin kaçak olarak güçlendirildiğini ortaya çıkarmak için görüntüleyen Güven Haber adlı internet sitesinin İmtiyaz Sahibi Tufan Adıyaman tehdit edildi.

Mado’nun sahibi Atilla Kanbur, kaçak olarak işyerlerinin görüntülenmesi sırasında Güven Haber’in İmtiyaz Sahibi Tufan Adıyaman’a yaklaşarak küfürlü sözlerle tehdit etti. Kanbur ise olayın hemen ardından yaptıklarını defalarca inkar etti.

Güven Haber’in Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Mado’nun sahibi Kanbur, Tufan Adıyaman’a sarılarak küfürlü sözlerle tehdit etti. Mado’nun sahibi olan ve daha önce Hac için kutsal topraklara giden Kanbur’un o sırada Adıyaman’a vurduğu da görüldü.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Mado’nun sahibi Kanbur’un tehdidi inkar etmek için defalarca yemin etmesi dikkat çekti. Söz konusu görüntülere “Bir hacıya yakıştı mı?” yorumu yapıldı.