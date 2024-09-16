Maganda makas attı! Üstelik de sosyal medyadan paylaştı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maganda makas attı! Üstelik de sosyal medyadan paylaştı!

Trafikte makas atarak ilerlediği anları sosyal medyada paylaşan kişi, Ankara polisinden kaçamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, videodan yola çıkarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin A.Y.A. olduğunu belirledi.

Aracı takibe alan ekipler, 15.09.2024 tarihinde Eskişehir yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphelinin aracını durdurdu ve A.Y.A.'yı gözaltına aldı.

Şahsın 100 ceza puanını doldurması nedeniyle sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edildi ve psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulacak.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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