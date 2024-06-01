Mağazayı talan ettiler

Zonguldak Gazipaşa Caddesi'ndeki mağazada yaşanan izdiham, indirimde bulunan ürünleri almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle oluştu. Onlarca kişi, sabahın ilk saatlerinde mağaza önünde toplanarak kapıların açılmasıyla birlikte içeriye hücum etti.

Mağaza içinde adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar indirimli ürünleri kapmak için birbirleriyle yarıştı. Ürünleri alan vatandaşlar, ödeme yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza çalışanları ise yoğun ilgi nedeniyle müşterilerle ilgilenirken zor anlar yaşadı. İzdiham nedeniyle raflar kısa sürede tamamen boşaltıldı.