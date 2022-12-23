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Magnezyum eksikliği belirtileri neler? Saç dökülmesi ve unutkanlık neden olur?

Magnezyum eksikliği pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır. Özellikle saç dökülmesi ve unutkanlık gibi sık görülen problemlere neden olan magnezyum eksikliği dikkat edilmesi gereken bir durum. Peki, Magnezyum eksikliği belirtileri neler? Saç dökülmesi ve unutkanlık neden olur?

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:47
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Magnezyum eksikliği belirtileri neler? Saç dökülmesi ve unutkanlık neden olur?

Magnezyum eksikliği belirtileri neler? Saç dökülmesi ve unutkanlık neden olur?
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Magnezyum eksikliği saç dökülmesinden unutkanlığa kadar pek çok sağlık problemine neden olmaktadır. Uzmanlar magnezyum eksikliğinin önemsenmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu söylüyor ve magnezyum eksikliğinden kaynaklı saç dökülmesi ve unutkanlığa karşı uyarıyor. Peki, Magnezyum eksikliği belirtileri neler? Saç dökülmesi ve unutkanlık neden olur?

Kronik hastalıklar başta olmak üzere ileri yaşta olan pek çok kişi, magnezyum eksikliği yaşayabilmektedir. Ancak yaş fark etmeksizin herkeste oluşabilen magnezyum eksikliği, farklı belirtilerle kendini ele verebilmektedir.

Magnezyum eksikliği durumunda vücutta önemli sağlık problemlerine sebep olabilen bu vitamin için mutlaka düzenli hekim kontrolünden geçmek gerekmekte. Magnezyum eksikliğinin yani vücutta olması gerekenden daha az magnezyum miktarının olmasının sebebi dengeli beslenmemek olabilmektedir. Çünkü vücut magnezyumu besinler vasıtasıyla almaktadır. Eğer yeterli ve dengeli beslenme stili ile magnezyum içeren besinler tüketilmezse, vücutta magnezyum oranı azalabilmektedir. Birçok farklı besinin içinde bulunan magnezyum, gebelikte ve stresin yoğun olduğu dönemlerde de azalabilmektedir. Çünkü gebelik ve stres durumlarında kişi olması gerekenden daha fazla magnezyuma ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca ilerleyen yaşla birlikte mide ve bağırsaklar eski fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiremedikleri için yine magnezyuma duyulan ihtiyaç da artış göstermektedir. Bu tip durumlarda kişinin düzenli magnezyum takviyesi alması gerekmektedir.

Magnezyum eksikliği tespit edildiğinde kolay şekilde tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Uzman doktorlar tarafından magnezyum ilaçlarıyla eksilmiş olan magnezyum kısa sürede yerine geri koyulabilmektedir. Ancak eksiklik ciddi seviyelere geldiğinde hızlı takviye için damar yolu ile magnezyumun verilmesi daha fazla tercih edilmektedir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

.Magnezyum eksikliğinin en çok görülen belirtileri şunlardır:

-Saçların dökülmesi,

-Konsantrasyonda bozukluk,

-Unutkanlık, zihin bulanıklığı,

-Geçmeyen halsizlik/yorgunluk,

-Mide bulantısı ve iştah kaybı,

-Kaslarda kramp,

-Kalp çarpıntısı,

-Uyuşukluk,

-Baş ağrısı ve bedensel ağrılar.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNE İYİ GELEN GIDALAR HANGİLERİ?

Magnezyum eksikliğine iyi gelen besinler arasında ise şu gıdalar bulunmakta:

-Sebzeler,

-Kuruyemişler,

-Baklagiller,

-Balık çeşitleri.

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