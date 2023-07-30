Mahallelinin milyonlarca liralık altınını alıp kaçmıştı. İzmir'de yakalandı

Adana'da kar vaadi ile mahallelinin 600 milyon liralık altınını alan ve daha sonra altınlarla birlikte ortadan kaybolan kuyumcu Atahan K. (45), İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı.

KAYNAK: DHA
Mahallelinin milyonlarca liralık altınını alıp kaçmıştı. İzmir'de yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Atahan K., iddiaya göre; kâr vaadi ile mahallelinin güvenini kazanıp, altınlarını almaya başladı. Atahan K., altınlarını kendisine getirenlerin kâr paylarını ödedi. Daha sonra ise iş yerini kapatıp, kayıplara karıştı.

Dolandırıldıklarını anlayan mahalleli, 600 milyon liralık altınlarını alıp, kaçtığı iddiasıyla Atahan K.'den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de peruk takmış halde yakalandı

Ekipler, Atahan K.'nin İzmir'e kaçtığını ve tanınmamak için peruk takarak gezdiğini belirledi. Bornova ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen Atahan K, Adana ve İzmir polisinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Atahan K., ifadesinde, "Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kar payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil; 10-20 milyon TL borcum var. Evimi satılığa çıkardım, paralarını ödeyeceğim" diye kendini savundu. Atahan K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Atahan K.'nin iş yerinin kurşunlandığı anların, güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıktı.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri yardımının adayla birleşme iradelerini kıramayacağını duyurdu Dünya
Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri yardımının adayla birleşme iradelerini kıramayacağını duyurdu
Erken dönemde fizik tedavi çok önemli Sağlık
Erken dönemde fizik tedavi çok önemli
Endoskopik yüz germe ameliyatı nasıl yapılır Sağlık
Endoskopik yüz germe ameliyatı nasıl yapılır
Oyuncu Ufuk Özkan son durumunu paylaştı. Karaciğer nakli bekliyordu Magazin
Oyuncu Ufuk Özkan son durumunu paylaştı. Karaciğer nakli bekliyordu
Endometriozis hastaları bebek sahibi olabilir mi? Sağlık
Endometriozis hastaları bebek sahibi olabilir mi?
İzmir’de orman yangını Güncel
İzmir’de orman yangını
Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri Sağlık
Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri