Mahallelinin milyonlarca liralık altınını alıp kaçmıştı. İzmir'de yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Atahan K., iddiaya göre; kâr vaadi ile mahallelinin güvenini kazanıp, altınlarını almaya başladı. Atahan K., altınlarını kendisine getirenlerin kâr paylarını ödedi. Daha sonra ise iş yerini kapatıp, kayıplara karıştı.
Dolandırıldıklarını anlayan mahalleli, 600 milyon liralık altınlarını alıp, kaçtığı iddiasıyla Atahan K.'den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir'de peruk takmış halde yakalandı
Ekipler, Atahan K.'nin İzmir'e kaçtığını ve tanınmamak için peruk takarak gezdiğini belirledi. Bornova ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen Atahan K, Adana ve İzmir polisinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Atahan K., ifadesinde, "Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kar payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil; 10-20 milyon TL borcum var. Evimi satılığa çıkardım, paralarını ödeyeceğim" diye kendini savundu. Atahan K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Atahan K.'nin iş yerinin kurşunlandığı anların, güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıktı.