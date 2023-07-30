Mahallelinin milyonlarca liralık altınını alıp kaçmıştı. İzmir'de yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Atahan K., iddiaya göre; kâr vaadi ile mahallelinin güvenini kazanıp, altınlarını almaya başladı. Atahan K., altınlarını kendisine getirenlerin kâr paylarını ödedi. Daha sonra ise iş yerini kapatıp, kayıplara karıştı.

Dolandırıldıklarını anlayan mahalleli, 600 milyon liralık altınlarını alıp, kaçtığı iddiasıyla Atahan K.'den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de peruk takmış halde yakalandı

Ekipler, Atahan K.'nin İzmir'e kaçtığını ve tanınmamak için peruk takarak gezdiğini belirledi. Bornova ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen Atahan K, Adana ve İzmir polisinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.