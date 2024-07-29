Mahalleye bohçacı gibi girip 150 bin liralık altın çaldılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde mahallede bohçacı gibi dolaşan 3 kadın bir eve girdi. Evde kimsenin olmadığını gören kadınlar 30 bin lira nakit para ve 150 bin lira değerinde altın çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibinin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, marketten alışveriş de yapan kadınların tanınmamak için yüzlerini kapattıkları ve hırsızlık olayının ardından telaşla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.