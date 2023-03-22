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Vatandaş oturacak yer bulamıyor. Mahalleyi işgal ettiler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çam kese tırtılı yoğunluğu görüldü. Vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama veya inceleme yapılmasını istedi. Bir vatandaş "Tırtırlardan oturacak yer bulamadım" dedi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:15
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Mahalleyi işgal ettiler

Vatandaş oturacak yer bulamıyor. Mahalleyi işgal ettiler
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İHA'nın haberine göre, Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde binlerce çam kese tırtılı mahalleyi sardı. Yaşam alanlarına yetişen tırtıllar, vatandaşlarda tedirginlik oluştururken, yetkililere ilaçlama veya inceleme yapılması konusunda çağrıda bulunuldu. 

Grup halinde evlerin kapılarına kadar ulaşan tırtıllardan dolayı sokakta oturamadıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Abdülkadir Akşit, "Bu tırtıllar mahalleyi de istila edecek. Buna ilaç atılması lazım böyle olmaz. Yaşlıyım, sürekli buralarda geziyorum. Geçen geldim, oturmak istedim, oturacak yer bulamadım tırtıllardan dolayı" dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar yaptığı yazılı açıklamada, bir kelebek türü olan çam kese böceğinin (thaumetopea pityocampa) yumurtalarını genellikle ağacın alt dallarına bir mısır koçanını andırır şekilde dizeler halinde bıraktığını söyledi.Prof.  Satar koçanlarda enine 10, boyuna ise 20-30 adet yumurta olmak üzere toplam 150-300 adet yumurta bulunduğunu ifade etti.

Prof. Satar, "25-40 gün süren yumurta dönemi sonunda yumurtadan çıkan tırtıllar gövdesine nazaran büyük başlı yalancı ayaklarda da dahil 16 adettir. Olgun tırtılların boyu 35–40 milimetreye ulaşır. Karnının alt tarafı sarı renkli olan tırtılların üzerinde bol miktarda yanlarda beyaza yakın sarı, sırtta ise açık kahverengi kıl mevcuttur" diye konuştu.

"İklimsel değişimler ve mücadele edilmediğinde sayılarında artış olması söz konusudur" diyen Satar "Yapılan çalışmalar böceğin doğal düşmanı ya da predatorü olduğunu söyleyebileceğimiz kuş türlerinden yaz göçmeni türler; tepeli guguk kuşu clamator glandarius, guguk kuşu cuculus canorus, çoban aldatan caprimulgus europaeus ve ibibik upupa epops iken yerli türler; büyük baştankara parus major, çam baştankarası gibi kuşlardır" şeklinde konuştu.

 

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