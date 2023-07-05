Mahcubiyet, mutluluk, saflık, temizlik. Ustalarından tamirci çırağına doğum günü sürprizi

Tamirci çırağı genci markete yollayıp “Bir kola al gel” diyen ustaları gence sürpriz doğum günü pastası hazırladı.
Muhtemelen ilk kez doğum günü kutlanan gencin yüzünde mahcubiyet, mutluluk, saflık, temizliği aynı anda yaşamasına sebep oldu.
Utanma, mahcubiyet ile birlikte mutluluk tek karede gösteren video sosyal medya hesaplarından kısa sürede yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.
Öte yandan sürpriz doğum gününü hazırlayan ustalardan biri pasta mumlarını pürmüzle yakması dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada yer alan bazı yorum ise şöyle;