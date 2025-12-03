Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon kasım ayında geçen aya göre yüzde 0,87 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44, ulaştırmada yüzde 29,23 ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

Beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon rakamları ile yıllık enflasyon 48 ayın en düşük seviyesine gelirken aylık enflasyon ise 30 ayın en düşük seviyesine geldi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonunun gerçekleştiğini belirterek gıda fiyatlarının normalleştiğini savundu. Bakan Şimşek, aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralık ayında da sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

MAHFİ EĞİLMEZ’DEN ENFLASYON YORUMU

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası ekonomist Mahfi Eğilmez’den yorum geldi. Eğilmez, Çinli bilge Sun Tzu’dan alıntı yaparak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonu 30'un altına düşürme çabası devam ediyor. TÜFE Kasım ayında 0,87 artmış. Ne diyor Çinli Bilge Sun Tzu: Beni ilk kez aldattığında sana, ikinci kez aldattığında bana yazıklar olsun."