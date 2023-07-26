Mahkemeden 'WhatsApp' kararı. Boşanma delili sayılmadı

Yargıtay'a taşınan bir boşanma davasında emsal niteliğinde karar çıktı. boşanma davasında kadın, kocasının başka kadınla yaptığı mesajlaşmaları ele geçirip delil olarak mahkemeye sundu ancak kadının kazandığı dava Yargıtay tarafından bozuldu.

Mahkemeden 'WhatsApp' kararı. Boşanma delili sayılmadı

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; Ankara'da yaşayan bir çift aralarındaki sadakatsiz davranışlar ve geçimsizlik iddialarıyla Aile Mahkemesine karşılıklı boşanma davası açtı.

Kadın, kocasının başka bir kadınla buluşma içeren mesajlarının yer aldığı fotoğrafı mahkemeye delil olarak sundu. Buket A. dilekçesinde "erkeğin başka kadınlarla olan mesajlaşmalarını mahkemeye sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan duruşmada koca yazışmalarının hukuka aykırı olarak ele geçirildiği söyledi. Kadın ise mesajları hukuksuz ele geçirme konusunda herhangi bir savunma yapmadı.

Yargılama dosyasına giren mesajlar sonrasında kocanın evliliğine sadakatsiz davrandığını belirten mahkeme kocayı kusurlu buldu. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme daha fazla kusuru bulunan kadına maddi ve manevi tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

YARGITAY'A TAŞINDI

Yargıtay'a taşınan davada emsal bir karar çıktı.

Delillerin hukuka uygun olarak temin edilmediğini belirten Yargıtay, iki tarafın da eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Kocanın ödemesi gereken tazminatlar da iptal edildi.

Öne Çıkanlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Hareketlerinden şüphelenilmişti. Üzerinden uyuşturucu madde çıktı Güncel
Hareketlerinden şüphelenilmişti. Üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Güncel
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı Güncel
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı
Brent petrolün varili 82,81 dolar Ekonomi
Brent petrolün varili 82,81 dolar