Mahkemeden 'WhatsApp' kararı. Boşanma delili sayılmadı

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; Ankara'da yaşayan bir çift aralarındaki sadakatsiz davranışlar ve geçimsizlik iddialarıyla Aile Mahkemesine karşılıklı boşanma davası açtı.

Kadın, kocasının başka bir kadınla buluşma içeren mesajlarının yer aldığı fotoğrafı mahkemeye delil olarak sundu. Buket A. dilekçesinde "erkeğin başka kadınlarla olan mesajlaşmalarını mahkemeye sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan duruşmada koca yazışmalarının hukuka aykırı olarak ele geçirildiği söyledi. Kadın ise mesajları hukuksuz ele geçirme konusunda herhangi bir savunma yapmadı.

Yargılama dosyasına giren mesajlar sonrasında kocanın evliliğine sadakatsiz davrandığını belirten mahkeme kocayı kusurlu buldu. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme daha fazla kusuru bulunan kadına maddi ve manevi tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

YARGITAY'A TAŞINDI

Yargıtay'a taşınan davada emsal bir karar çıktı.

Delillerin hukuka uygun olarak temin edilmediğini belirten Yargıtay, iki tarafın da eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Kocanın ödemesi gereken tazminatlar da iptal edildi.