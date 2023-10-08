Mahmut Tuncer'in oğlu AKP MKYK üyesi oldu

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer dün yapılan olağanüstü kongrede AKP MKYK üyeliğine seçildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mahmut Tuncer'in oğlu AKP MKYK üyesi oldu

Editör: Ersoy Özdem

14 Mayıs seçimlerinde ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Mehmet Umut Tuncer, Aydın’dan milletvekilliği için gösterilse de seçim sonucundan umduğunu bulamamıştı.

AKP’nin dün yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresinde Aydın’ı temsilen MKYK üyeliğine seçildi.

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Mehmet Umut Tuncer sosyal medyada yaptığı paylaşımda MKYK üyeliğine seçilmenin gururunu yaşadığını belirtip şu açıklamayı paylaştı: “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti’miz MKYK Üyesi olarak görevlendirilmenin gururunu yaşıyorum. Hep birlikte memleket aşkı şiirine yeni dizeler yazalım. Çünkü bu yolda “Aşkınan Koşan Yorulmaz…”

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