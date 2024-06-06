Mahmut Uslu’dan canlı yayında şoke eden hareket

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Mahmut Uslu’dan canlı yayında şoke eden hareket

Fenerbahçe eski As Başkanı Mahmut Uslu katıldığı televizyon programında el hareketi yaptı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın yönetim listesinde yer alan Fenerbahçe eski As Başkanı Mahmut Uslu Halk Tv canlı yayınında yaptığı el hareketi programa damga vurdu.

“ŞAMPİYONDUK” DEDİ, EL HAREKETİ YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a eleştiriler sıralayan Mahmut Uslu, Galatasaray’la kendi sahanda berabere kaldın, Trabzon’a yenildin. Hadi onları yaptın, hata… Bitti! Olabilir futbol bu. Trabzon’da 2-0 galiptik, meşaleli adam var maç iptal edilebilir etmedi. Biz yaşadık onu daha evvel. 35 dakika, hükmen mağlup ettiğimiz bir şey var. Şu an Bein’de ahkam keserek konuşma yapıyor bir hakemimiz, isim vermeyeyim hadi. Biz bunları yaşadık hep… Trabzon maçından sonra bize yeneceğiz dese, Süper Kupa’yı alsa bitti(El hareketi) bu iş şampiyonduk” ifadelerini kullandı.

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