Erdoğan Akşener’e ne teklif etti? En yakınındaki isimden bomba iddia

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener Saray’da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından birçok iddia gündeme gelirken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

“GÖRÜŞMEDEN GURUR DUYMAK GEREKİR”

“İYİ Partililerin bu görüşmeden rahatsız olacağını sanmıyorum” Akburak, “Genel Başkanımız Türkiye’ye mal olmuş liderdir, hatta gurur duymak gerekir. Genel Başkanımız her türlü görüşmeyi yapabilir, İYİ Parti’nin hamisi sayılır. Sonuçta biz İYİ Parti olarak zor şartlar altında kurulduk. Türkiye iki kutuplu sistemin içine sıkışmış durumdaydı. Merkez bir parti kurulması gerekiyordu. Sayın Genel Başkanımız bunu yapmaya çalıştı” dedi.

“TAHMİN ETMİYORUM AMA BİLEMEYİZ”

“Ben şu anda Akşener’in devlet içinde ya da Cumhur İttifakı içinde bir görev alacağını düşünmüyorum” diyen İYİ Partili vekil, “Çok daha yeni bir seçim oldu. Kurucu Genel Başkanımız dinleniyor, Türkiye’yi takip ediyor. Makalelerini okuyor, televizyonunu izliyor, görüşmeler yapıyor. Kendisine bir teklif edildi mi edilmedi mi ben bilmiyorum. Görüşmeyle alakalı bir bilgi sahibi değilim. İlla ki bir bilgi sahibi olacağım. Böyle bir karar verir mi inanın tahmin etmiyorum ama bilemeyiz” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE ÇİLLER’İN CENAZESİNE GİTMİŞLERDİ

Burak Akburak ile Meral Akşener geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller’in cenazesine birlikte katılmışlardı.