Sigaraya üçüncü kez rekor zam geliyor! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu

Son dönemdeki zamlarla sıkça gündeme gelen sigara fiyatları, yılın ilk yarısında beklenen ÖTV artışıyla yeniden mercek altında. Yılın ilk beş ayında ÜFE’nin %17.87’ye ulaşması, Habertürk’ün haberine göre, sigara ve alkol ürünlerine yapılacak zammın %20’nin altında olmayacağını neredeyse kesinleştiriyor.

YÜZDE 20’NİN ALTINDA ZAM OLMAZ

Eğer bu oran uygulanırsa, paket başına asgari maktu vergi tutarı 34,2 TL’den 41,04 TL’ye çıkacak. İkinci bir vergi olarak uygulanan paket başına 4,8 TL’lik maktu vergi de %20 artışla 5,76 TL olacak.

EN UCUZ SİGARA FİYATI

Bu artışlarla birlikte, sigaranın perakende satış fiyatı ÖTV açısından 60 TL’nin altında olamayacak. Şu anki minimum fiyat 50 TL iken, en düşük sigara fiyatı 56 TL seviyesinde. Eğer vergi artışı doğrudan fiyatlara yansıtılırsa, en ucuz sigara paketi 66 TL’ye çıkacak.

Cumhurbaşkanının yetkileri arasında, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirleme veya belirlenen mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar verme hakkı bulunuyor. Bu, Cumhurbaşkanının ekonomik koşullara göre vergi oranlarında esneklik sağlayabileceği anlamına geliyor.