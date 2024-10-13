Mahsun Kırmızıgül: Aşka vaktim yok

Düzenleme: Kaynak: Magazin Burada
Mahsun Kırmızıgül: Aşka vaktim yok

Sosyal medyadan evlilik teklifi aldığını söyleyen Mahsun Kırmızıgül, aşka zamanı olmadığını söyledi.

Sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim aşka ayıracak zamanının olmadığını söyledi. Kişisel sosyal medya hesabından kendisine mesajlar geldiğini de belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"BENİ KİM NE YAPSIN?

Magazin Burada'nın haberine göre Mahsun Kırmızıgül şu ifadelere yer verdi:

Kim beni ne yapsın? Benim gerçekten zamanım yok. Sosyal medyadan alev atan çok oluyor. Evlilik teklifi alıyorum. Diyorum ya beni kim ne yapsın. Diyorlar ki; öyle demeyin, biz varız.

"BEN YALNIZ KALMAYI SEVİYORUM"

Yapay zeka ile flört denemem. Yeni bir şey çıkmış, Japonya'dan robot gönderiyorlar. Ben yalnızlığımı zaman zaman seviyorum. Yalnız kaldığım zaman piyano benim arkadaşım olabiliyor.

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