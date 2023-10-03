Makarna nasıl zayıflatır

Makarna en çok tüketilen ve en çok sevilen gıdalar arasında ve karbonhidrat barındırır. Peki makarna ile kilo verilebilir mi? İşte, yanıtı...

KAYNAK: İHA
Makarna nasıl zayıflatır

Karbonhidrat içeren sağlıklı bir diyet ve kilo vermek için önemli bir ipucunun, tükettiğiniz karbonhidrat türleri arasındaki farkı bilmekten geçiyor. Önemli olan karbonhidratların kalitesi ve hazırlanma şekli.

KİLO ALMADAN KARBONHİDRAT TÜKETMEK MÜMKÜN

Karbonhidratlar ikiye ayrılıyor: Basit ve karmaşık.
Basit karbonhidratlar, hazır atıştırmalıklar gibi işlenmiş ve rafine gıdalardan gelen karbonhidratlar. Basit olanlar kötü karbonhidratlar olarak biliniyor. Aynı zamanda süt ve bazı meyvelerde bulunuyor.

Bu karbonhidrat şekli hızlı bir şekilde parçalanır ve vücut tarafından enerji için hemen kullanılmaya başlanır.

Kompleks karbonhidratlar vücuda hızlı bir glikoz artışı ve depolanmış yağdan daha fazlasını sağlar. Tam tahılların tek başına lif içeriğinin kilo verme hedeflerine de ulaşmanıza yardımcı olur.

BESLENMEYE NASIL EKLENMELİ?

Sağlıklı bir diyet oluştururken uzmanların sunduğu ilk ipucu yüksek lifli karbonhidratları seçmek olur. Bunların arasında meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar bulunur. Lifler daha hızlı tok hissetmenize yardımcı olur, bu da daha az kalori tüketmenize yardımcı olarak kilo vermenize katkı sağlar.

1 yemek kaşığı badem ezmesi ile yarım muz veya yarım kase yoğurtla şeftalinin 3'te 1'ini birlikte tüketmek buna çok güzel bir örnek teşkil eder.. Meyve, lif ve yüksek kaliteli karbonhidratlar sağlar. Bu sayede karbonhidrat özleminizi tatmin ederken, protein, karbonhidratların kan dolaşımınıza salınımını yavaşlatmaya ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olacaktır.

Kendinize yemek veya atıştırmalık hazırlarken midenizin gözünüz kadar aç olup olmadığını sorgulamanız kesinlikle gerekir. Uzmanlar "porsiyon boyutlarını hesaplamak için yumruğunuzu kullanın, bu şekilde karbonhidrat isteğinizi tatmin edebilir ve ölçülü olarak tüketebilirsiniz" diye uyarıyor.

Yavaş çiğnemenin kilo verme yolculuğunuzda da size yardımcı olabileceği belirten uzmanlar ayrıca; "Çoğumuz dikkatsizce yeriz ya da yemek yerken acele ederiz. Yavaşlayarak, yemeğinizi iyice çiğneyerek ve dikkatli yiyerek, beyninize midenizle iletişim kurması ve gerçekten doyduğunuzu anlaması için zaman verirsiniz." diye uyarıyor.

İHA

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