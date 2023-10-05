Makarna ve pilav zayıflatır mı

Önemli olan o besinleri pişirme ve tüketme yöntemi. Peki, makarna ve pilav yiyerek kilo vermek mümkün mü? İşte, yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Makarna ve pilav zayıflatır mı

Makarna ve pilav zayıflatır mı

Önemli olan o besinleri pişirme ve tüketme yöntemi. Peki, makarna ve pilav yiyerek kilo vermek mümkün mü? İşte, yanıtı...

Diyete girildiğinde ilk yasak getirilen ürün ise makarna. Peki, makarna ve pilav tüketerek zayıflanır mı? Yaşam Danışmanı Meltem Sarıkışlalıı konu hakkında bilgiler verdi.

KİLO ALDIRMAYAN MAKARNA

Makarnayı pişirirken içine yağ koyarsanız, kremalı soslarla tüketirseniz maalesef kilo almak kaçınılmaz hale geliyor. Fakat yanında bir sebze yemeği ya da salata ya da direkt sebzeli makarna olarak tüketirseniz, bir de yanına et, tavuk, balık gibi protein kaynağı eklerseniz düşünülenin aksine gayet dengeli bir öğün yapmış olursunuz.

Her besinde olduğu gibi makarnanın da porsiyonlanması çok önemli dedik. 1 ince dilim ekmek 3 yemek kaşığı makarnaya denk düşer. Haftada 1-2 gün, tercihen öğle yemeğinde 1 dilim ekmek yerine hakkınızı makarnadan kullanabilirsiniz.

PİLAV YİYEREK KİLO VERİLİR Mİ?

Bazı öğünlerde sebze yemeklerinin yanına küçük porsiyonlarda pilav yemek moralinizi bozmasın. Bu noktada yine kontrol sizde… 4 yemek kaşığı pilavı yediğiniz sebze yemeğinin yanına ekleyebilirsiniz. Bu size kilo aldırmaz. Dikkat etmeniz gereken unsur ise o öğünde ekmek yememek olsun.

Yani diyet yaparken kendinizi bazı besinlerden sınırlamanıza gerek duymadan da kilo verebilirsiniz!

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