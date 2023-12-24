Makas atarak ilerleyen otomobil şeridinde ilerleyen araca çarptı

Kaynak: İHA
Makas atarak ilerleyen otomobil şeridinde ilerleyen araca çarptı
Kadıköy'de makas atarak hızlı bir şekilde ilerleyen bir araç, sağ şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat caddesi üzerinde saat 00.00 sıralarında, E.Ö. hakimiyetindeki Seat Leon marka 34 ENS 804 plakalı araç sürücüsü aşırı hızlı bir şekilde makas atarak ilerlerken, sağ şeritten gelen A.K. kontrolündeki 34 EPA 675 plakalı araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç ters istikamete dönerek kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza da ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın nasıl olduğunu öğrenmek için kazaya karışan iki araç sürücüsünü yüzleştirdi.

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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