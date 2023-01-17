Malatya Battalgazi SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Malatya Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde eğitici olmak üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşını geçmemiş olmak,

4. Ulaşım ve seyahat engeli bulunmamak,

5. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

6. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Erkek adaylar için)

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

9. Görevin özelliğine göre tecrübe gibi özel şartları taşımak.

10. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

11. Başvuran kişinin herhangi bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki proje veya program dahilinde aktif çalışmıyor olması.

ÖZEL ŞARTLAR

1. 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P-3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

2. Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olmak

3. Pedagojik Formasyon almış olması şartı ile fen-edebiyat fakültelerinden mezun olmak

4. Psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak

5. Sosyal Projelerde tecrübe sahibi olmak (Öncelikli olarak değerlendirilecektir.)

6. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük en az son altı (6) ay Battalgazi İlçesinde yaşıyor olmak.

ADEM projesi kapsamında başvuru yapacak adaylar proje kapsamında açılan iş ilanlarından yalnızca birisine müracaat edebilirler



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Özgeçmiş

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4. 1 adet fotoğraf

5. Adli Sicil Belgesi

6. 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi

7. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi