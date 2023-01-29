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Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya'da günlerdir beklenen kar yağışı gerçekleşti. Kar kalınlığı, yarım metreyi buldu.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 12:11
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Malatya beyaza büründü

Malatya'da kar yağışı etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Malatya'nın tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir beyaza büründü.

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran, doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir'de etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırsa da ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sunuyor.

Mir-i Liva Ahmet Paşa Cami, Metin Emiroğlu Konağı, Millet Han, Kaşkaloğlu Konağı ve diğer tarihi yapılar kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe bürünürken, vatandaşlar ise yer yer yarım metreyi bulan karın tadını çıkardı.

Arapgir'in ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da ilçe genelinde kar küreme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

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