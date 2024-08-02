Malatya'da 20 yaşındaki gence silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da 20 yaşındaki gence silahlı saldırı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 20 yaşındaki bir genç, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde bulunan Gül Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan 20 yaşındaki S.K., Keşşaf Hoca Sokak'ta kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabanca ile vuruldu. Saldırgan, ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Kurşunun sağ bacağına isabet ettiği S.K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Deliller inceleniyor

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir adet boş kovan ve bir cep telefonu buldu. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.

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