Malatya'da 20 yaşındaki gence silahlı saldırı

Olay, saat 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde bulunan Gül Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan 20 yaşındaki S.K., Keşşaf Hoca Sokak'ta kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabanca ile vuruldu. Saldırgan, ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Kurşunun sağ bacağına isabet ettiği S.K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Deliller inceleniyor

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir adet boş kovan ve bir cep telefonu buldu. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.