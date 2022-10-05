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Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Malatya’da sahte alkol üretimi yapılan bir adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 litre sahte alkol ile çok sayıda bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:49
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Malatya’da 39 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya’da kaçakçılık operasyonu
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Malatya’da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarından 39 litre sahte alkol ile çok sayıda bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 39 litre el yapımı sahte alkollü içki, 4 milyon 455 bin 200 adet bandrolsüz makaron, 2 adet elektronik sigara dolum makinesi ve 2 adet sigara dolum işleminde kullanılan hava kompresörü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili üç kişiye hakkında işlem yapıldı.

(Kaynak: İHA)

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