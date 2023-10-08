Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın verilerine göre saat 01:01'de gerçekleşen sarsıntının derinliği 5,93 km olarak ölçüldü.

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