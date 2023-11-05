Malatya'da ağır hasarlı 3 blok saniyeler içerisinde yerle bir oldu

6 Şubat depreminden etkilenen illerden Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, 7 kat ve üstü binalar patlayıcı kullanılarak yıkılıyor. Yeni konutların yapıldığı bölge olan Bostanbaşı Mahallesi'nde de ağır hasarlı 15 katlı 3 blok alınan güvenlik önlemlerinin ardından dinamitle patlatıldı.

Blokların yıkımı için önceden binalara 4 bin 650 adet elektriksiz kapsül yerleştirildi. Toplamda 380 kilogram dinamitin yerleştirildiği 3 blok, daha sonra geri sayım yapılarak fünyeye basılarak yıkıldı. Saniyeler içerisinde yerle bir olan 3 bloktan geriye toz bulutu kalırken, site sakinleri de evlerinin patlatılarak yıkılmasını gözü yaşlı izledi.