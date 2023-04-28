Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09:57'de yaşanan deprem, yerin 7 km derinliğinde oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09:57'de yaşanan deprem, yerin 7 km derinliğinde oluştu.