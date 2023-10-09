Editör: Osmancan EROK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'da deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Deprem saat 09:28'de meydana geldi.
Depremin derinliği ise 6.96 olarak tanımlandı.
AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Osmancan EROK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'da deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Deprem saat 09:28'de meydana geldi.
Depremin derinliği ise 6.96 olarak tanımlandı.