Malatya'da çıkan tartışmada silahlar konuştu

Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Beyza sokak üzerinde Y.E.D. ile E.Ö. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Y.E.D. tarafından açılan ateşle sağ bacağına kurşun isabet eden E.Ö. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonucu, kavgada kullanıldığı düşünülen 1 adet tabanca ele geçirildi.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.