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Malatya’da feci kaza, işçi servisi ile otomobil çarpıştı onlarca yaralı var

Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 23:44
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Malatya’da feci kaza, işçi servisi ile otomobil çarpıştı onlarca yaralı var

Malatya’da feci kaza, işçi servisi ile otomobil çarpıştı onlarca yaralı var
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İHA - Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. İlk belirmelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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