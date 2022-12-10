﻿Malatya’da feci kaza, işçi servisi ile otomobil çarpıştı onlarca yaralı var

İHA - Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. İlk belirmelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.