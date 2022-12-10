﻿Malatya’da feci kaza, işçi servisi ile otomobil çarpıştı onlarca yaralı var

İHA - Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. İlk belirmelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İHA - Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. İlk belirmelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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