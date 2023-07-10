Malatya’da iki ayrı kaza: 6 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı kaza 6 kişi yaralandı.

Malatya’da iki ayrı kaza: 6 yaralı

Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi Recep Okan Caddesi üzerinde seyir halinde olan C.Ç. idaresindeki 44 DB 290 plakalı araç ile M.B. yönetimindeki 44 ABU 371 plakalı araç çarpıştı. Kazada C.Ç.,A.Ç., N.Ç., R.Ç. yaralandı.

Malatya -Elazığ karayolu Kıyıcak mevkiinde 14.15 sıralarında meydana diğer bir kazada ise Elazığ istikametine seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 44 NA 213 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada İ.A., S.A. yaralandı.

Yaralıların hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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