Malatya’da kaçak ürün satan adreslere operasyon

Malatya’da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan iki adrese operasyon düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Malatya’da kaçak ürün satan adreslere operasyon

Malatya’da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda zanlılara işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 140 paket gümrük kaçağı sigara, 144 adet gümrük kaçağı Elektronik sigara,48 adet gümrük kaçağı çakmak, 2 bin 200 dal bandrolsüz içi boş makaron, 13 bin 760 adet bandrolsüz içi tütün ile doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı sigara sarma kağıtları ele geçirildi.

Operasyonda zanlılar hakkında “5607 SKM” den işlem yapıldı.

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