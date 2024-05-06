Herkes Diyanet’in bu yemek listesini konuşuyor: Bonfile, biftek, kebap, iskender, ciğer

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Diyanet, lüksü ve şatafatı ile gündemden düşmez bir hale gelmiştir. Diyanet, Harput Dini İhtisas Merkezi’nin rostoları, kebapları, bonfile ve biftekleri havada uçuşturduğu özel yemek listesini hangi yüzle savunacaktır” dedi.

DİYANET NİYE TASARRUF ETMİYOR

Erol açıklamasında, şu görüşleri ifade etti:

Emeklilerimiz 10 bin lira, yaklaşık 10 milyon asgari ücretli vatandaşımız ise 17 bin lira ile açlık sınırının altında bir rakamla hayatlarını geçindirmek zorunda kalmıştır. Böylesine bir ortamda belki de en fazla tasarruf etmesi gereken, örnek olması gereken Diyanet, lüksü ve şatafatı ile gündemden düşmez bir hale gelmiştir. Hiç olmaması gereken bir şekilde milyarlarca liralık bütçesi ve lüks makam araçlarıyla gündeme gelen Diyanet’in Elazığ’da gerçekleştirdiği ihale ise sözün tükendiği noktadır.

HANGİ YÜZLE SAVUNACAKSINIZ

Çocuklarının beslenme çantalarını dolduramayan annelerin, beyaz et bile tüketemeyen emeklilerin, tüketmesi gereken besinlerin onda birini bile tüketemeyen gençlerin ve bunların karşısında boynu bükük kalan baların karşısında Harput Dini İhtisas Merkezi rostoları, kebapları, bonfile ve biftekleri havada uçuşturduğu özel yemek listesini hangi yüzle savunacaktır.

190 KİŞİ İÇİN

Harput Dini İhtisas Merkezi’nin 190 aday din görevlisi için 26 Mart’ta, 210 günlük yemek hizmeti için düzenlediği ihaleyi, 13 milyon TL teklif veren Aşsa Grup Yemekçilik Şirketi aldı. CHP’li Erol, hazırlanan ihale dosyasındaki yemek menüsünde dair şu ayrıntıların yer aldığını söyledi: “Haftanın dört gününde biftek, bonfile, et haşlama, et kızartma, rosto, tavuk, ciğer, kebap türleri, rosto, kuru köfte, İzmir köfte, kadınbudu köfte, dalyan köfte, iskender kebap vb. gibi etin hakim olduğu yemekler ana yemek olarak verilecek.

SEBZE YEMEĞİNE DE ET

Haftanın üç gününde de mevsime göre taze sebzeler, kuru sebze yemekleri parça etli konserve ya da taze sebze yemekleri, bezelye, patlıcan musakka, etli dolma ve sarmalar vb. (bu yemeklerde de yeterli oranda et veya kıyma kullanılacaktır) verilecek. Garnitürler yemek çeşidi sayılmayacaktır. Kuru gıdalar, piyasanın en iyisi ve lezzetli cinsinden olacak. Makarna ve böreklerde beyaz peynir veya kaşar kullanılacak.

DİYANET KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu yemek ihalesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlgili ihale, Devlet İhale Kanunu ve Aday Din Görevlileri İstihkak Yönetmeliği’ne uygun şekilde açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiştir” dedi. Diyanet’in açıklamasında şunlar söylendi:

“Aday Din Görevlilerinin eğitiminin yapıldığı 28 Akademi Merkezinden 6’sında yemek hizmeti alımı yapılmaktadır. Altı Akademi Merkezinin kişi başı günlük azami (KDV dahil) 375 TL’yi aşmayacak şekilde yapılacak hesaplamada ortaya çıkan toplam tutarı üzerinden 4 Ocak 2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri gereği 24 Ocak 2024 tarihli ve 32439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Tebliği ile ekinde yer alan ‘01.02.2024-31.01.2025 Tarihleri Arasında Uygulanacak Eşik Değerler ile Parasal Limitler’ cetvelindeki üst limitler dikkate alınmak suretiyle hizmet alımı başlatılmıştır. Elazığ Harput Akademi Merkezinde yapılan ihaleye verilen 7 tekliften 4’ü geçerli sayılmıştır. Böylece 210 günlük 190 aday din görevlisi için günde 3 öğün olarak yapılan ihale kişi başına belirlenen azami 375 TL altında kalıp 325 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir”