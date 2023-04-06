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Malatya'da köylüler meralarına dökülen molozlara karşı nöbet tutacak

Malatya’da Beydağı köylüleri, depremde yıkılan binaların enkazlarından çıkan molozların köylerine dökülmemesi için nöbet tutmaya başlayacaklarını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:21
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Malatya'da köylüler meralarına dökülen molozlara karşı nöbet tutacak

Malatya'da köylüler meralarına dökülen molozlara karşı nöbet tutacak
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 60 gün geçmesine rağmen enkazların tekniğine uygun biçimde kaldırılmaması ve molozların tarım alanlarına yığılması, insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı (Mamurek) köyünün sakinleri, enkazlardan çıkan molozların meralarına dökülmesine karşı nöbet başlatmaya hazırlanıyor.

Malatya Mamurek Dayanışma Platformu, köylerine moloz dökülmemesi ve dökülen molozların kaldırılmasına için bölgede nöbet tutmaya başlayacaklarını duyurdu. Köylüler, haftanın üç günü saat 13:00-16:00 arasında bölgede nöbet tutacak. İlk nöbetini yarın tutacak olan köylüler, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

Kadriye Akgül: Molozları, neresi uygunsa oraya döksünler. Yerleşim alanlarının dışına, insan sağlığını etkilemeyecek yerlere döksünler. Dökülenlerin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.

Kadriye Bakış: Çocuklarımız, torunlarımız, gençlerimiz var. Onlar için ayaktayız. Onlara bir şey olursa ayakta kalamayız. Yapmasınlar bunu. Bizim sağlımızla oynamasınlar. Çok endişeliyiz. Biz parayı ne yapalım. Sağlımız olmadığında, çocuklarımızın acısıyla yaşadığımızda her gün ölmüş oluruz biz. Günlerimiz acıyla geçtiği zaman ne anlamı var yaşamanın. Molozlara karşıyız, köyümüze dökülmesini istemiyoruz. Depremden kurtulanlar molozdan mı ölsünler?

Emine Kaynak: (Dökülen molozlardan 14 ceset çıktığını söylüyor) Buna razı değiliz. Bu molozları hep bizim üzerimize döküyorlar. Kendi oturdukları mahalleye döksünler. Belediyenin karşısına döksünler. Ağaçlarımıza, sebze meyvenize, her şeyimizde zararlı bu.

Mehmet Bakır: Bu molozların Beydağı’na dökülmesinden vatandaşlar olarak rahatsızız. Geleceğimize zarar veriyor. Önce canımıza zarar veriyor. Belediyenin yetkililerinden, bu molozu tenha yerlere dökmesini istiyoruz.

MAMUREK DAYANIŞMA PLATFORMU: YAŞAM ALANLARIMIZ YOK EDİLMEKTE, BUNA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Mamurek Dayanışma Platformu'ndan Nazife Onay ise molozların döküldüğü yerde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 13:00 ile 16:00 arasında burada olacağız. Bütün çevre örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, duyarlı tüm vatandaşları destek olmaya çağırıyoruz. Burada bulunan asbesttin, depremden ölmeyenleri kimyasaldan öldürme kastı taşıdığını düşünüyoruz. Bilmediğimiz pek çok madde toprağa, suya karışmış durumda. Burada yaşam alanlarımız yok edilmekte. Buna sessiz kalmayacağız.”

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