Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Fethi A. idaresindeki 62 AF 962 plakalı otobüs sürücüsü, Sürgü mahallesi girişinde aynı istikamette önünde seyreden Hamit Y. idaresindeki 67 AAP 681 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan muavin Sınam E. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste bulunan 40 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.