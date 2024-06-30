Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı

Kaynak: İHA
Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otobüse ile kamyonetin çarpışmasıyla 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Fethi A. idaresindeki 62 AF 962 plakalı otobüs sürücüsü, Sürgü mahallesi girişinde aynı istikamette önünde seyreden Hamit Y. idaresindeki 67 AAP 681 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan muavin Sınam E. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste bulunan 40 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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