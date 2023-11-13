Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, bu akşam, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Hakyol Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.U. (22) ve F.C. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada F.C.'nin bacağından silahla vurduğu M.U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.