Malatya'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 binin üzerinde sentetik ecza hap ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Malatya'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 5 bin 80 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 135 TL, 100 dolar ile 50 euro para ele geçirilirken, D.D., M.A.D., N.B.S., Y.D.,Y.K., Y.E.Ç., E.K., S.C.T. ile K.A. gözaltına alındı.

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Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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