Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, E.G.G, A.K. ve E.G. gözaltına alınırken, üst aramalarında 156 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler tarafından uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 liraya da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.