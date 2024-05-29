Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da torbacılara yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, sokak satıcılarına ağır darbe vuruldu. "Torbacı" olarak tabir edilen bu satıcılara yönelik yapılan operasyonda, bir ev ve bir araçta arama yapıldı. Aramalar sonucunda 462 adet uyuşturucu hap ve 90.94 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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