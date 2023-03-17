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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Malatya'da düzenlenen operasyonda 9 kilo esrar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:49
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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
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İHA'nın haberine göre, Malatya'da polis tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kilo esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 9 kilo esrar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., M.G., A.E., H.M., F.S. ile M.E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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