Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İHA'nın haberine göre, Malatya'da polis tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kilo esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 9 kilo esrar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., M.G., A.E., H.M., F.S. ile M.E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.