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Malatya'da sis etkili oluyor

Malatya'da yoğun sis etkisini gösteriyor.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:54
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Malatya'da yoğun sis etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştü

Malatya'da sis etkili oluyor
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Kentte sabah etkisini artıran sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebildi.

Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

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