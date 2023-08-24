Malatya'daki deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı

Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem anında yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

KAYNAK: İHA
Malatya'daki deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı

Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşananlar bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir fabrika ve elektrik dükkanına ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saatler 8.35’i gösterdiğinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan panik anları yer aldı. Fabrikada çalışan işçiler sallantı ile birlikte hızla dışarı kaçarken bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde de iş yerinde bulunan 4 kişinin depremle birlikte panikle kaçışması yer aldı.

Sabah 08.35’de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen Yeşilyurt merkezli 5,0 büyüklüğündeki depremde kentte herhangi bir yıkım olmazken, yaşanan panik nedeniyle birçok vatandaş sokaklara çıkmıştı.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Suudi Arabistan'dan BRICS açıklaması Dünya
Suudi Arabistan'dan BRICS açıklaması
Suriyeli işletmeci: Türkler iş istiyor. Ben yabancı çalıştırmak istemiyorum Güncel
Suriyeli işletmeci: Türkler iş istiyor. Ben yabancı çalıştırmak istemiyorum
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş devam ediyor Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş devam ediyor
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 366 milyar lira oldu Ekonomi
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 366 milyar lira oldu
Rüyada patron görmek ne demek? Rüyada patron görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada patron görmek ne demek? Rüyada patron görmek neye işaret?
Kanser hücrelerini azaltan süper meyve ortaya çıktı. Kilosu 250 lira Sağlık
Kanser hücrelerini azaltan süper meyve ortaya çıktı. Kilosu 250 lira
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı Güncel
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı