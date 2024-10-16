Malatya'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar! Artçılar olacak mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar! Artçılar olacak mı?

Merkez üssü Malatya Kale olan ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Malatya Kale merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi. Deprem İç Anadolu ve Güneydoğu'daki birçok kentte hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremle ilgili bilgiler verdi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, "Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerini kullandı.

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ARTÇILAR OLACAK MI?

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersoy 2023'te meydana gelen sarsıntıların devamı olmadığını söyledi. Ersoy şunları aktardı: "Bu deprem müstakil, başlı başına bir deprem. DAF ile Malatya fayı arasında Kale bölgesine yakın bir yerde meydana geldi.

Bu bölgede artçıların dışında çok sayıda deprem oldu, kavşak noktasında olduğu için.

Bu büyüklükte bir deprem hasarlı binalara ve köy evlerine zarar verebilir. Süre olarak da 20 saniyeye yakın bir süre hissedildi.

Bu depremin artçıları olacaktır, büyüklüğü 5'e kadar çıkabilir. Dikkatli olmakta yarar var, bir süre dışarıda kalmakta yarar var"

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