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Malatya'daki depremde evleri yıkılan 20 kişilik aile Trabzon'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerde Malatya'daki üç katlı evleri yıkılan 20 kişilik aile, Trabzon'un Of ilçesine getirildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:17
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Malatya'daki depremde evleri yıkılan 20 kişilik aile Trabzon'a getirildi

Malatya'daki depremde evleri yıkılan 20 kişilik aile Trabzon'a getirildi
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AA'da yer alan habere göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hatip Güçlü, yarı yıl tatilini geçirmek için gittiği memleketi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremi yaşadı. Depremde, Güçlü ve yakınlarının ikamet ettiği bina yıkıldı.

Güçlü, Of'taki komşusu İshak Kuvvetli'yi arayarak barınma ihtiyaçları olduğunu anlattı. Kuvvetli de ailenin durumunu İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e iletti. Güçlü ailesinin 20 ferdi ilçeye getirilerek, Of Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü de olan Yılmaz Yanık'a ait eve yerleştirildi.

Kaymakam Demirer ve Yanık, gece saatlerinde ilçeye ulaşan aileyi karşılayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Demirer, ilçeye gelmek isteyenlerin Kaymakamlığa başvuruda bulunduğunu belirterek, "İlk grubumuzu karşıladık. Bu ailemizi travmayı atlatana kadar Of'ta ağırlayacağız. Of'ta hep beraber el ele vererek depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz." dedi.

Hatip Güçlü, ilk depremde terk ettikleri evlerinin ikinci depremde yıkıldığını söyledi.

Akrabaları ile kulübeye yerleştiklerini anlatan Güçlü, "İki gün o kulübede kaldık. İshak abimizle iletişime geçtik, o bizi buraya getirdi. Babam ve amcam orada kaldı. Of Kaymakamlığımıza, İshak Kuvvetli abimize ve evlerini bize açan Yılmaz Yanık abimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yanık ise Güçlü ailesinin bireylerini evinde ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"1999 yılındaki Marmara depremi ve 2011 yılındaki Van depremi için bölgelere gitmiştim. Oralarda yaşananları iyi biliyorum. Bu deprem çok daha büyük ve çok daha ağır bir deprem. Evimizi depremzede kardeşlerimize açmak istedim. Evimizi hazırladık. Ailelerimiz diledikleri süre, kendi evleri gibi burada kalabilirler."

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