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Minibüs şarampole devrildi. 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir minibüs şarampole devrildi. Aracın içindeki 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 13:01
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir minibüs şarampole devrildi

Minibüs şarampole devrildi. 2 kişi yaralandı
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İHA'dan aktarılan bilgilere göre; kaza Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir -Sürgü Mahallesi’nde meydana geldi.

Adıyaman istikametinden gelen Volkan A.'nın kullanmakta olduğu minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Mustafa O. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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