Minibüs şarampole devrildi. 2 kişi yaralandı

İHA'dan aktarılan bilgilere göre; kaza Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir -Sürgü Mahallesi’nde meydana geldi.
Adıyaman istikametinden gelen Volkan A.'nın kullanmakta olduğu minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Mustafa O. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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