27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum

Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Eyüpspor'a 3-2 yenildiği maçtan sonra teknik direktör Cihat Arslan sert açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 00:48
Takip Et

Malatyaspor'un hocası Cihat Arslan, Eyüpspor maçından sonra adeta çıldırdı

Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Eyüpspor'a 3-2 yenildiği maçta teknik direktör Cihat Arslan'la tribündeki taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Cihat Arslan, küplere binerken, maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

- Şahsımı hedef alıp hem küfür hem başka türlü hakaret vardı. Özel yerden bir şeyler söyledi ayyaşın teki. 

- Emniyete dedik, ‘Hocam ilk defa mı küfür yiyorsunuz' dedi. Tribündeki reisi de tanımam ben. Siz görevinizi yapmazsanız ben alayına gider diyorum. Polis bizi korumayacaksa statta, bende tribüne çıkar savaşırım. 

- Emniyet tribünden neden korkuyor tribünden adam almak için. Arkasında kim var o şahsın artık. İlk defa küfür yemedik, yine yiyeceğiz ama görevini yapanlar da görevini yapsın. 
- Eyüpspor ile çok güzel birlikteliğim var. Beraber play-off’lara gittik. Herkes benim dostum. Buradaki semtteki herkes dostum. Bir tane ayyaş yüzünden ilişkiler zedeleniyor. 
- Polislerin kendilerine küfür edilince 5 seneden başlıyor. Ben Malatyaspor'un hocasıyım. Bende unvan taşıyorum. O zaman o şahsın oradan alınması lazım, orada gerginlik oldu. Bu korku neden, siz devletin polisisiniz. Nasıl sabah 5'te alıyorsunuz insanları, onu da tribünden alın.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
1
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
2
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
3
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
4
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
5
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
6
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
7
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿IMF: Merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı davranmalı
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kağıthane’de berbere silahlı saldırı: Traş olan müşteri vuruldu
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.