Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Eyüpspor'a 3-2 yenildiği maçta teknik direktör Cihat Arslan'la tribündeki taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Cihat Arslan, küplere binerken, maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

- Şahsımı hedef alıp hem küfür hem başka türlü hakaret vardı. Özel yerden bir şeyler söyledi ayyaşın teki.

- Emniyete dedik, ‘Hocam ilk defa mı küfür yiyorsunuz' dedi. Tribündeki reisi de tanımam ben. Siz görevinizi yapmazsanız ben alayına gider diyorum. Polis bizi korumayacaksa statta, bende tribüne çıkar savaşırım.

- Emniyet tribünden neden korkuyor tribünden adam almak için. Arkasında kim var o şahsın artık. İlk defa küfür yemedik, yine yiyeceğiz ama görevini yapanlar da görevini yapsın.

- Eyüpspor ile çok güzel birlikteliğim var. Beraber play-off’lara gittik. Herkes benim dostum. Buradaki semtteki herkes dostum. Bir tane ayyaş yüzünden ilişkiler zedeleniyor.

- Polislerin kendilerine küfür edilince 5 seneden başlıyor. Ben Malatyaspor'un hocasıyım. Bende unvan taşıyorum. O zaman o şahsın oradan alınması lazım, orada gerginlik oldu. Bu korku neden, siz devletin polisisiniz. Nasıl sabah 5'te alıyorsunuz insanları, onu da tribünden alın.