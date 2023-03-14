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Freddy Kasırgası’nda can kaybı 190’a yükseldi

Malavi'de, Freddy Kasırgası nedeniyle yaklaşık 190 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 18:22
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Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti

Freddy Kasırgası’nda can kaybı 190’a yükseldi
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Ulusal Afet Yönetim İdaresi, ülkede dün etkili olmaya başlayan kasırganın neden olduğu can kayıplarıyla ilgili güncel verileri ilan etti.

Açıklamada, Freddy Kasırgası nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 190 kişinin hayatını kaybettiği, 584 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kasırga nedeniyle 37 kişinin ise kaybolduğu kaydedildi.

Şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı sellerden ötürü birçok ev zarar gördü.

Ayrıca taşkın ve selden ötürü kentin içerisindeki bazı bölgelere erişim sağlanamıyor.

Freddy Kasırgası dün ülkeye ulaşmıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

Kasırga nedeniyle Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi.

(Kaynak: AA)

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