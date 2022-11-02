Kolera salgını paniği. 183 ölü

Malavi Sağlık Bakanı Khumbize Chiponda, marttan bu yana vakaların 6 bin 56'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının 183'e yükseldiğini duyurdu.

Vakalarda artışın sürdüğünü aktaran Chiponda, koleranın, temiz suya erişimdeki sorunlar ve tuvaletlerin doğru şekilde kullanılmamasından kaynaklandığının altı çizildi.

Chiponda, bazı hastaların dini nedenlerle tedavi olmaktan kaçındığını belirterek dini örgütleri, halkı uyarmaya çağırdığı bildirildi.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının görüldüğü ülke 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.