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Kolera salgını paniği. 183 ölü

Kolera vakaları iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladığı bildirildi. Malavi'de kolera salgınında ölenlerin sayısı 183'e çıktığı ifade edildi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:38
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Malavi'de kolera salgını: 183 ölü

Kolera salgını paniği. 183 ölü
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Malavi Sağlık Bakanı Khumbize Chiponda, marttan bu yana vakaların 6 bin 56'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının 183'e yükseldiğini duyurdu.
Vakalarda artışın sürdüğünü aktaran Chiponda, koleranın, temiz suya erişimdeki sorunlar ve tuvaletlerin doğru şekilde kullanılmamasından kaynaklandığının altı çizildi.

Chiponda, bazı hastaların dini nedenlerle tedavi olmaktan kaçındığını belirterek dini örgütleri, halkı uyarmaya çağırdığı bildirildi.
Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının görüldüğü ülke 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.

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