Maldivlerde deniz keyfi yapan AKP’li adayın sadece uçak bileti masrafı yarım milyon

Kaynak: Haber Merkezi
Maldivlerde deniz keyfi yapan AKP’li adayın sadece uçak bileti masrafı yarım milyon
AKP’nin Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, MHP’li rakibi İsmail Hakkı Ezen’den 31 Mart seçimlerinde büyük fark yiyince ailesiyle birlikte Maldivler’e tatile gitti. Filiz’in tatil görüntüleri başta kendi partisi olmak üzere kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Filiz’in Maldivler tatilinin sadece bilet masrafının ne kadar olduğu hesaplandı.

Yerel seçimlerde AKP’nin Çankırı adayı olarak yarışa katılan Hüseyin Filiz, Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayı İsmail Hakkı Ezen karşısında büyük hezimete uğradı.

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Seçim üzüntüsünü unutmak için ailesiyle birlikte Maldivlere tatile giden Filiz’in paylaştığı fotoğraflar tepki çekti.

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Tepkilere dayanamayıp sosyal medya hesabını yorumlarına kapatan Filiz, bir açıklama paylaştı.

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40 yıldır iş insanı olduğunu belirten Filiz, torunları hakkında yorum yapılmasını istemedi.

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Filiz tatilde 4 torunuyla birlikte olduğunu açıklamış isimlerini saymıştı.

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SADECE BİLET FİYATI YARIM MİLYON LİRA

AKP’li Filiz’in Maldivler tatilinin bilet masrafı merak konusu oldu.

Dünyanın en meşhur tatil bölgelerinden biri olan Maldivler’e Türk Hava Yolları’ndan bilet alarak gitmek için en az 104 bin 830 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

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EN DÜŞÜK HESAP

Filiz kendisine ‘yetişkin’, 4 torununa ise ‘2-11’ yaş kategorisinden bilet almak isterse kişi başı yaklaşık 21 bin lira ödüyor. Torunlarının yaşları bilinmediği için ‘en düşük’ kategori seçildi.

Yine uçakta ‘hangi sınıfta’ uçtukları da bilinmediğinden ‘ekonomi sınıfı’ işaretlendi.

Toplamda Filiz ve 4 torunu için Maldivler’e gidip gelmek sadece 210 bin lira…

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Bu torunların anne ve babaları da hesaba dahil edildiğinde 400 bin lirayı aşıyor.

Yarım milyon sadece uçak biletleri tutuyor.

Konaklama, yeme-içme, bölgede ulaşım, alışveriş ise merak konusu.

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