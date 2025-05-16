Malezya ekonomisi ilk çeyrekte yavaşladı: Cari fazla endişelendiriyor

Malezya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,4 artış gösterdi. Malezya İstatistik Ofisi’nin yayımladığı verilere göre, bu büyüme önceki çeyrekte revize edilerek yüzde 4,9’dan yüzde 4,4’e düştü. Böylece Malezya ekonomisi son bir yılın en yavaş büyüme performansını sergiledi. Üretim tarafında sanayi sektörü yüzde 4,1, inşaat sektörü yüzde 14,2 ve hizmet sektörü yüzde 5,5 büyüdü. Tarım sektörü ise önceki çeyrekteki yüzde 0,7’lik düşüşün ardından yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Malezya perakende satışlarında olumlu seyir hakim

ÖZEL TÜKETİM VE YATIRIMLARDA DURGUNLUK

Harcamalar tarafında özel tüketim yüzde 5 büyürken, bu oran geçen çeyreğe göre hafif geriledi. Sabit yatırımlar da yüzde 9,7 artış göstererek önceki çeyrekteki yüzde 11,8’lik artışın gerisinde kaldı. Devlet harcamaları ise yüzde 4,3 ile hafif bir artış yaşadı. Net dış ticaret ise büyümeye olumlu katkı sağladı. İhracat yüzde 4,1 artarken, ithalatın büyüme hızı yüzde 3,1’e yavaşladı. Sezonluk olarak düzeltilmiş verilere göre Malezya ekonomisi önceki çeyrekte yaşanan yüzde 0,2’lik küçülmenin ardından yüzde 0,7 büyüdü.

Malezya ekonomisinde endişendiren düşüş

CARİ İŞLEM FAZLASI ARTIYOR

Malezya Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler fazlası ilk çeyrekte 16,7 milyar Malezya ringgiti seviyesine yükseldi. Bu rakam, 2022 yılının son çeyreğinden bu yana görülen en yüksek cari fazla olarak dikkat çekiyor. Mal ticaretindeki fazla 38,5 milyar ringgite yükselirken, hizmetler dengesi açığı 6,1 milyar ringgitten 3,4 milyar ringgite geriledi. Ancak, ikincil gelir kalemindeki açık genişledi ve 17,1 milyar ringgite çıktı.

Uzmanlar, Malezya ekonomisindeki büyüme yavaşlamasının küresel ekonomik koşullar ve iç talep dengelerindeki değişikliklerden kaynaklandığını belirtiyor. Bununla birlikte cari fazla artışı, dış ticaretin ve döviz rezervlerinin güçlü kaldığını gösteriyor.